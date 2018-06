Otwarcie TEDi w Dąbrowie Górniczej. Sprawdziliśmy, jak wygląda pierwszy sklep tej sieci w Polsce

TEDi to nowy sklep z elementami dekoracji wnętrz, zabawkami, elektroniką, kosmetykami i modą. Na otwarciu pierwszej w Polsce placówki tej niemieckiej sieci pojawiły się tłumy.

Na powierzchni nieco ponad 800 metrów kwadratowych znalazła się szeroka gama artykułów przemysłowych, jak i artykułów dekoracyjnych codziennego użytku. Nie zabrakło akcesoriów dla czworonogów czy sprzętu do majsterkowania. To z kolei przyciągnęło panów.

- Szykowałem się na to otwarcie - mówi klient z gazetką promocyjną w ręku. - Szukam konkretnych sprzętów - dodaje.

Inni przyszli z polecenia. - Koleżanka z Niemiec mówiła, że u nich jest taki sklep, to chciałam sprawdzić, co to - opowiada pani, która przyszła specjalnie obejrzeć ofertę nowej sieci. - Wie pani... wydaje mi się, że to nic nowego. Mamy przecież już Pepco i KiK.