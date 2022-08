Nowi milionerzy w Polsce. Kapitalna passa w Lotto

W sobotę padła główna wygrana w Lotto Plus. Szczęśliwiec, który zgarnął milion złotych, kupił kupon w Kaliszu Pomorskim. Zaledwie cztery dni wcześniej również padła wygrana w Lotto Plus, a gdy cofniemy się jeszcze trochę, trafimy na rozbicie kumulacji w Lotto, które zapewniło zwycięzcy sześć milionów złotych. A to nie wszystkie poważne wygrane w lipcu.