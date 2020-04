Paradoks wymuszonej kwarantanny. Niby mamy więcej czasu, ale catering na święta pracuje pełną parą

Teoretycznie mamy więcej czasu na świąteczne przygotowania, ale biznesy cateringowe mają pełne ręce roboty. Mimo gorszej sytuacji wiele osób zamawia gotowe jedzenie na święta do domu – ceny nie są wygórowane i nie trzeba stać w kolejkach.

- Na ogół gotowaliśmy z mężem sami, ale teraz jest to dość trudne. Powodem są kolejki w sklepach. Myślę, że jak wiele osób kupowaliśmy część produktów w jednym sklepie, część w innym, a resztę na bazarze. Teraz do wyboru mamy jeden sklep, bo jak się nie trafi dobrze z porą odwiedzin, to można stracić pół dnia, a i tak nie kupić wszystkiego, co się chce – mówi WP Finanse pani Karolina, warszawianka.

- Wiele osób ma swoje preferencje zakupowe. Na przykład Lidl uchodzi za sklep z niezłymi i niedrogimi słodyczami, wiele osób w Biedronce lubi kupować ryby, inni jedne rzeczy kupują w Netto, a kolejne w Kauflandzie. Przynajmniej robili tak do tej pory, bo teraz przez kolejki wiele rodzin nie może sobie pozwolić na to, żeby stracić godzinę na to, żeby w ogóle wejść do sklepu – mówi WP Finanse Bartosz Słupski, ekspert ds. handlu.

Dodaje, że kolejnym powodem jest trend do ograniczania zakupów w ogóle. Wiele osób już kilka dni temu rozpoczęło kupowanie świątecznych produktów, na ostatnią chwilę zostawiając jedynie kupienie warzyw, owoców i pieczywa – czyli produktów najmniej trwałych.

- Do tej pory nie kupowaliśmy jedzenia na święta w cateringu w ogóle albo niewiele. Braliśmy czasem to, co ciężko zrobić samemu. Na przykład pieczoną kaczkę – robimy ciasta dla całej rodziny, więc nie mieliśmy jak piec mięs. A teraz wzięliśmy i mięsa, i żur i sałatki – mówi nam Karolina.

Poważny problem z oceną skali zjawiska mają z kolei restauracje i firmy cateringowe.

– Nie wiem, czy sprzedajemy więcej, czy mniej niż w zeszłym roku, dobrze że w ogóle coś sprzedajemy. Trudno powiedzieć, czy uda nam się na tym coś zarobić, ale przynajmniej jest trochę ruchu, będzie z czego zapłacić ludziom. A ceny – sam pan widzi, nie są wysokie – mówi mi przez telefon pani z restauracji Waniliowa w Warszawie.

Sałatka warzywna kosztuje 35 zł za kilogram, pasztety 45 złotych, pieczyste od 60 złotych, żur i barszcz po 30 złotych za litr. Podobne ceny są w innych restauracjach – dobrych, ale nie klasy premium, ta rządzi się swoimi prawami.

Jedzenie z Facebooka

Restauratorzy mają jednak sporą konkurencję. Nie trzeba nawet się specjalnie trudzić, by na lokalnych grupach na Facebooku znaleźć oferty osób robiących catering dla swoich sąsiadów. Sałatki, śledzie, ciasta, mięsa – nie wychodząc z domu da się zapełnić świąteczny stół przeróżnymi specjałami.

Problem w tym, że lokalne cateringi może są i smaczne, ale za to nie płacą podatków (na ogół) i nie gwarantują zachowania odpowiednich standardów sanitarnych. Pierwsze jest solą w oku firm cateringowych i restauracji, drugie może się okazać bolesne dla konsumentów – chociaż o żadnym takim przypadku nie było głośno. Osiedlowe kucharki i kucharze na ogół dbają o jakość i budują wieloletnie relacje ze swoimi sąsiadami-konsumentami.

Do kiedy i za ile?

Z szybkiego przeglądu ofert wynika, że zamówienia na świąteczny catering można zamawiać nawet do czwartku 9 kwietnia. W ten sposób da się kupić zarówno pojedyncze potrawy, jak i pełne zestawy. W jednej z trójmiejskich restauracji "obfity" świąteczny posiłek (śniadanie) kosztuje 69 złotych od osoby.

Biorąc pod uwagę fakt, że składa się ono z 9 dań, zamawianie 4-daniowego obiadu za 79 złotych może okazać się zbędne. Dostawy odbywają się w Wielki Piątek i Wielką Sobotę rano. Kosztują niewiele - na ogół 5-10 złotych w obrębie dzielnicy lub małego miasta, często są wliczone w cenę.

