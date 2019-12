Parówki drożeją. Wzrosty cen niektórych rodzajów dochodzą do 20 proc.

Podrożały zarówno parówki na wagę, jak i te paczkowane. Średnia cena poszła w górę o ponad 19 proc. I nic nie wskazuje na to, żeby niedługo cena tego wyrobu miała spaść, ponieważ na nie wpływa m.in. ASF oraz większe zaangażowanie rynku chińskiego.

Polacy płacą coraz więcej za parówki. I nie zanosi się na to, żeby ceny spadły. (Shutterstock.com)

Wyniki ogólnopolskiej analizy autorstwa firmy Hiper-Com Poland, na którą powołuje się serwis mondaynews.pl, wskazują, że parówki na wagę zdrożały najbardziej w cenie średniej – przeciętnie o 19,14 proc. W maksymalnej podwyżka wyniosła 16,54 proc., a w opcji minimalnej – 9,86 proc.

Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland wskazuje, że przy ich zakupie konsument zwraca uwagę głównie na koszt produktu. Dlatego też najniższe ceny dotknęła najmniejsza podwyżka.

– Owszem, klient bierze pod uwagę to, ile ma zapłacić, ale odnosi to do pojęcia dobrej, a nie najniższej ceny. Ona ma być najmniejsza, ale w ramach pewnej kategorii, niezbywalnego pensum jakości, wartości smakowej czy odżywczej. To jest bardzo bogaty i konkurencyjny rynek – twierdzi dr Andrzej Maria Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

– Już dawno minęły czasy, gdy wychodziło się z produktem będącym mieszanką czegoś smakowego z "trocinami". Takie "numery" już dzisiaj nie przechodzą – dodaje dr Faliński.

Parówki na wagę kosztują od ok. 10 do ponad 20 złotych za 1 kg. Podwyżki biorą cen wzięły się m.in. z wzrostu cen mięsa. Przeprowadzona w lipcu 2019 roku analiza ABR SESTA i Hiper-Com Poland wskazuje, że ceny wieprzowiny i cielęciny wzrosły o ok. 6-7 proc. Na większe ceny wpływ miały też wzrosty kosztów produkcyjnych.

– Mięso mocno zdrożało, zwłaszcza to wyżej gatunkowe. Parówka nam się kojarzy jednak ze sporą zawartością tłuszczu, a w tej chwili też wymóg klienta jest taki, żeby była chudsza. Z naszych obserwacji wynika, że konsumenci oczekują wyrobów wyższych gatunkowo, nie tych najtańszych. Wbrew ogólnej opinii, chude parówki nie są takie smaczne – mówi Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Podwyżki dotknęły też parówki paczkowane. Cena minimalna najmocniej podskoczyła w hipermarketach (18,59 proc.). Wzrosty odnotowano również w sklepach convenience (8,55 proc.), supermarketach (6,72 proc.) i dyskontach (5,58 proc.) Ceny maksymalne poszły jeszcze mocniej w górę. Najbardziej widoczne były w supermarketach (22,74 proc.), a następnie w dyskontach (20,04 proc.), hipermarketach (14,29 proc.) oraz sieciach convenience (9,10 proc.).

Średnia cena parówek paczkowanych poszła w górę o 19,95 proc., minimalna – o 7 proc., a maksymalna – o 0,41 proc. Eksperci przekonują, że Polacy przekonali się do tego produktu, który stanowi już 80 proc. całego rynku.

– Ludzie są od dłuższego czasu przyzwyczajeni do paczkowanych parówek. Tak zadecydował handel, tak też jest wygodniej dla kupującego. To wynika z tego, że klient wkłada do koszyka jedno lub dwa opakowania i nie musi zjeść jutro czy pojutrze. Równie dobrze może poczekać tydzień – analizuje prezes Rodziewicz.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP podkreśla, że w najbliższym czasie nie można się spodziewać spadków cen parówek. Na podwyżki ma wpływ szalejące na całym świecie ASF. Nie bez znaczenia jest również aktywność Chin. Kilkanaście firm ma otrzymać w przyszłym roku uprawnienia na rynku drobiarskim w Państwie Środka, co prawdopodobnie podniesie cenę drobiu. A podwyżka tego mięsa, podniesie za sobą podwyżkę wieprzowiny.

Analizę cen wykonali eksperci Hiper-Com Poland. Porównali oni ceny promocyjne, jakie sieci handlowe oferowały od stycznia do października 2019 roku i w analogicznym okresie tego roku. Sprawdzano gazetki z rabatami, wydawane przez wszystkie dostępne na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience i cash&carry.