Patriotyczna czekolada za 6 zł. Niepodległościowa oferta Biedronki

Za 5,99 zł można od poniedziałku w Biedronce kupić specjalną "patriotyczną" czekoladę. To nie jedyny produkt, którym popularny dyskont wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nowa oferta Biedronki pod hasłem "Dumni z tego, co nasze" obowiązuje od poniedziałku. Na półkach sklepowych znajdziemy wiele produktów tradycyjnych i regionalnych. Ale nie tylko. Naszą uwagę zwróciła specjalna, "patriotyczna" czekolada. Tabliczka waży tyle samo, co tradycyjna, ale ma biało-czerwoną posypkę oraz specjalne opakowanie. Na pudełku znajdziemy napis "100-lecie niepodległości". Cena? 5,99 zł, czyli 2-3 razy tyle co zwykła, "niepatriotyczna" tabliczka.