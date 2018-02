1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse patriotyzm konsumencki Aleksandra Stanek 11h temu 1 z 11 Patriotyzm konsumencki. Polacy nie gęsi, ale swojego nie znają Patriotyzm konsumencki. Polacy nie gęsi, ale swojego nie znają Fotolia Podziel się Moda na patriotyzm zapanowała na dobre. W gospodarce, w szafie, a nawet w sklepowym koszyku. Coraz więcej Polaków deklaruje, że "polskość" marki zachęca ich do zakupu danego produktu. Jak wynika z raportu Open Reaserch, w 2016 roku było to 6 na 10, w 2017 roku już 7 na 10 badanych konsumentów. Pochodzenie ma szczególne znaczenie w przypadku produktów spożywczych, ale liczy się także przy wyborze sprzętu AGD/RTV oraz kosmetyków. Co ciekawe, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu kraj pochodzenia w kategorii leków OTC (bez recepty). Czy jednak trafnie wybieramy polskie marki? Czy kupowane produkty, od telekomunikacyjnych przez spożywcze po chemiczne, rzeczywiście są produkowane przez polskie firmy, czy tylko mają dobrze kojarzącą się, polsko brzmiącą nazwę? Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest z konsumenckim patriotyzmem Polaków. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne