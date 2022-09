Ostatni miesiąc na złożenie wniosku o dodatek. Cztery miliony rodzin wciąż zwlekają

Żeby jednak dostać wsparcie, trzeba złożyć wniosek, a to można zrobić już tylko przez miesiąc - do 31 października. To już naprawdę ostatni dzwonek, biorąc pod uwagę, że o dodatek osłonowy można się ubiegać od początku roku. Wniosek trzeba dostarczyć do urzędu gminy albo urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można to też zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. Wzór wniosku można pobrać np. na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy.