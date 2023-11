Rewolucyjne etykiety w Biedronce. Pierwszy taki sklep sieci

Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest zapewnienie klientom pewności co do poprawności podawanych cen - tłumaczy Biedronka w swoim komunikacie. Sieć podkreśla, że elektroniczne oznaczanie cen ma również przyczynić się do redukcji zużycia papieru, co jest zgodne z ich strategią zrównoważonego rozwoju.