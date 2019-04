PKO BP ostrzega. Plaga oszustów metodą "na wnuczka"

Namawiają do przekazania gotówki, likwidacji lokat, a nawet do zaciągania pożyczek. Święta to gorący czas dla oszustów. "Bądźmy czujni" – apeluje do klientów bank PKO BP.

Pracownicy PKO BP w ostatnim czasie udaremnili mnóstwo prób oszustwa o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych (iStock.com)

W czasie świąt przestępcy próbują różnymi sposobami wyłudzić pieniądze od starszych osób. Okazuje się, że metody "na wnuczka" czy "na policjanta" są wciąż skuteczne.

Oszuści cały czas wymyślają nowe scenariusze, które mają nie wzbudzić podejrzeń. W ostatnim czasie proszę o pomoc podszywając się pod znajomych w mediach społecznościowych.

W ten sposób pieniądze straciły dwie osoby z Kędzierzyna Koźla. Przestępca prosił o udostępnienie jednorazowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku. Łącznie ofiary straciły kilka tysięcy złotych.

Wspólnym elementem jest telefon od krewnego z prośbą o pilną pomoc finansową, na przykład w związku z chorobą.

Bank PKO BP podał w komunikacie, że w ostatnim czasie jego pracownicy udaremnili mnóstwo prób oszustwa o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych. Co zrobić, gdy obca osoba dzwoni i prosi nas o przekazanie gotówki?

"W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest rozłączenie się i skontaktowanie z członkami rodziny – podkreślono w komunikacie.