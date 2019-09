Płaca minimalna w górę. Rząd przyjął projekt

Rząd przyjął projekt rozporządzenia podnoszącego pensję minimalną do kwoty 2600 z w przyszłym roku. Oznacza to wzrost o 350 zł w stosunku do kwoty tegorocznej. Minimalna stawka godzinowa podskoczy z 14,7 zł do 17 zł.

To nie koniec podwyżek. Już wkrótce najniższe zarobki w Polsce skoczą do 4 tys. zł brutto. (East News, Fot: Jacek Dominski/REPORTER/EAST NEWS)

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W efekcie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2600 zł - 15,6 proc., czyli 350 zł więcej niż w tym roku (obecnie najniższa płaca wynosi 2250 zł).

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W tym roku wynosi ona 14,7 zł. "Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 600 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników). (...) Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Podczas sobotniej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2.600 zł, a w 2021 r. ponownie wzrośnie o ok. 15 proc.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w sobotę, że na koniec 2020 r. minimalna pensja będzie wynosiła 3 tys. zł, a na koniec 2023 roku - 4 tys. zł. Wcześniej rząd proponował wzrost płacy minimalnej w 2020 r. do 2.450 zł (ok. 9 proc. rdr) i minimalnej stawki godzinowej do 16 zł.