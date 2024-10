Płacą tam tak dobrze, że do Polski ścigają pracownicy z krajów UE

Porównanie zarobków pracowników magazynowych

Pracownicy magazynowi mogą liczyć na maksymalne stawki sięgające nawet 1300 euro brutto, co znacząco przewyższa pensje w Rumunii (743-764 euro brutto), Bułgarii (500-550 euro brutto), Łotwie (800-900 euro brutto) oraz na Węgrzech (840-880 euro brutto). Z kolei dla pracowników produkcji średnie wynagrodzenie wynosi ok. 1070 euro brutto, co jest nieco wyższe od minimalnej płacy w Polsce wynoszącej około 990 euro brutto, ale znacznie bardziej atrakcyjne w porównaniu do zarobków w Rumunii (743-800 euro brutto), Bułgarii (580-600 euro brutto) i na Łotwie (835 euro brutto). Również bliższe sąsiedztwo Polski, jak Czechy, oferuje stawki dla pracowników produkcji wynoszące od 1000 do 1400 euro brutto, a dla magazynierów od 1000 do 1200 euro brutto.