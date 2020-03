Płyn do dezynfekcji z Orlenu. Ogromne kolejki i limity

Polacy szturmem ruszyli na stacje Orlenu, jednak nie po to, by zatankować auto, ale by kupić wirusobójczy płyn do dezynfekcji. Orlen przygotował nawet litrowe opakowania, jednak jest problem, by w ogóle je dostać. Do tego wprowadzono limit: 1 klient może kupić 1 opakowanie.

Brakuje płynu do dezynfekcji rąk. Orlen zapewnia, że robi co może, by pojawił się na stacjach (PKN Orlen)