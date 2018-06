1 z 6 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo piłka nożna oprac: Hubert Orzechowski 1h temu 1 z 6 Po ostatnim gwizdku, czyli słynni piłkarze-bankruci Mieli wszystko. I wszystko stracili Są bohaterami tłumów. Od nastoletniego wieku przyzwyczajeni do stałego dopływu olbrzymich pieniędzy. Może dlatego zejście ze sceny i początek "normalnego" życia są dla nich tak bolesne. East News Podziel się "Boski Diego". Czarował na boisku i poza nim. Jego bramka z ćwierćfinału mistrzostw świata w Meksyku w 1986 r. do dziś jest uważana za najpiękniejszą w historii futbolu. Tyle tylko, że piłkarz ruszał w tango także poza stadionem. Notorycznie wywoływał skandale. Był zdyskwalifikowany za posiadanie kokainy a przed mistrzostwami świata otworzył ogien z pistoletu... do dziennikarzy, którzy byli przed jego domem (kilka osób zostalo rannych). Maradona popadł w kłopoty, gdyż próbował oszukać włoską skarbówkę. Było to w czasach gry w klubie Napoli SSC. Ostatecznie musiał zapłacić fiskusowi w Rzymie 30 mln euro. Ale nie wiedzie mu się obecnie źle. Jest prezesem klubu... na Białorusi, tuż za naszą wschodnią granicą, czyli w Brześciu. Poza tym zajmował się trenerką - bez sukcesów. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne