Poczta Polska ostrzega przed nowym typem oszustwa. Uwaga na "odsprzedaż paczek"

Ktoś podszywa się pod Pocztę Polską i w mediach społecznościowych publikuje posty, z których wynika, że trwa rzekoma odsprzedaż nieodebranych przez klientów paczek. W rzeczywistości jest to tylko sposób, by wyłudzić od ludzi dane logowania do bankowości internetowej i wyczyścić ich konta - ostrzega poczta.