Podatek od nieruchomości 2024. Dziś mija ważny termin

W przypadku pozostałych podatników, na przykład spółek z.o.o czy spółek akcyjnych, płatność podatku od nieruchomości odbywa się co miesiąc, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Płatności należy dokonywać do 15. dnia danego miesiąca, z wyjątkiem stycznia - wówczas termin płatności rat podatku od nieruchomości mija wraz z końcem miesiąca.