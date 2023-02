Podatkowy chaos. Na podjęcie decyzji został tylko tydzień

Według dziennika, ryczałtowcy muszą też pamiętać, że podatek za grudzień płacą do 28 lutego, ale za styczeń - o tydzień szybciej (do 20 lutego). Czas na złożenie zeznania za 2022 r. mają do 2 maja, z tym, że część zrobi to na formularzu PIT-28, a część na druku PIT-36. Co ważne, kto złoży PIT-28, nie będzie mógł już wysłać PIT-36 - czytamy.