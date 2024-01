Podnieśli ceny za parkowanie pod Tatrami. "Trochę szok był"

Na okres ferii zimowych TPN zdecydował się podnieść ceny za parking. "Do końca lutego rezerwacja parkingu TPN od poniedziałku do piątku kosztuje 45 zł, natomiast w soboty i niedziele - 55 zł" - informowała niedawno gazeta "Wyborcza". To wzrost o 9 zł w przypadku dnia roboczego i o 19 zł, jeśli chodzi o weekend.