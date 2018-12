"Podpaska" w opakowaniu z mięsem. Tak się robi wiecznie świeżą żywność

Jedzenie leży długo w opakowaniu, ale wciąż wygląda na świeże? Właśnie po to producenci żywności stosują specjalne absorbery.

Czasem w opakowaniu z mięsem, rybą czy innymi produktami spożywczymi można znaleźć coś, co przypomina…dziecięcą pieluszkę lub podpaskę higieniczną. Wygląda ohydnie, ale ma ważne zadanie: pochłaniać wilgoć i płyny. Po co? Po to, żeby żywność, którą kupujemy zawsze wyglądała świeżo, nawet jeśli w swoim opakowaniu przeleżała ona tak naprawdę już strasznie długo.