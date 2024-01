Podróbki mają się w Polsce dobrze. Wszyscy na tym tracimy, a niektórzy nawet pracę

Na podróbkach tracą nie tylko producenci

Według najnowszego raportu EUIPO cytowanego przez dziennik, podrabiane towary kosztują przemysł odzieżowy, kosmetyczny i zabawkarski w Unii Europejskiej 16 mld euro i prawie 200 tys. miejsc pracy rocznie. Instytucja ta wskazuje, że to właśnie sektor odzieżowy ponosi największe straty, które rocznie wynoszą ok. 12 mld euro, co stanowi ponad 5 proc. całej sprzedaży na rynku odzieżowym. Największy udział fałszywych produktów ma jednak branża zabawkarska – to niemal 9 proc. sprzedaży (wartość nielegalnego obrotu wynosi 1 mld euro rocznie).