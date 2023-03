Podwyżka opłat na autostradzie A4 Katowice - Kraków. Oto ile trzeba będzie wydać

- Nie stać nas na to, by utrzymywać autostrady w dobrym stanie, jeśli nie są one płatne - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk na budowanej A1 w woj. łódzkim. Jednocześnie to wtedy właśnie zapewnił, że do końca 2023 r. nie zostanie wydłużona lista autostrad płatnych dla osobówek.