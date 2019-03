"Podwyżki nauczycielom się należą". Kornel Morawiecki podpowiada: Zabierzcie 500+ bogatym

Zdaniem Kornela Morawieckiego pieniądze dla nauczycieli powinny się znaleźć. Skąd? Wystarczy odebrać 13. emerytury i 500+ bogatym, mówi ojciec premiera.

- Bogaci emeryci nie powinni dostawać trzynastki , a bogate rodziny nie muszą brać 500 plus . Stąd część pieniędzy mogłaby pójść na podwyżki dla nauczycieli – radzi rządowi cytowany na łamach "Super Expressu" Kornel Morawiecki .

- Popieram podwyżki, może dobrze byłoby dać 700 zł, żeby budżet to udźwignął. Uważam, że edukacja jest bardzo ważna, chodzi o to, żeby poziom intelektualny społeczeństwa rósł, a do tego są potrzebni dobrze wynagradzani nauczyciele – podkreślił w rozmowie z "SE" marszałek senior Morawiecki.