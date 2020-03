Pogoda dla biznesu i gospodarki na dziś - wtorek 03.03. 2020 - ostrzeżenia IMGW. Na terenie większości kraju występują opady śniegu. Momentami w wielu rejonach Polski pojawi się również przymrozek.

Pogoda dla biznesu i gospodarki na dziś - wtorek 3 marca

Jak informowało IMGW, we wtorek w całym kraju występować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Okresami pojawią opady deszczu, wysoko w Tatrach i Sudetach śniegu. Na Pomorzu ma z kolei dojść do opadów deszczu o umiarkowanym natężeniu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5°C na zachodzie i nad morzem do 9°C w centrum i 13°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, wysoko w Sudetach do 80 km/h, głównie z kierunków południowych i zachodnich.