Pokazaliśmy, jak sprzedawane są karpie. Jest oficjalne stanowisko sieci Carrefour

Wystarczyło, abym poszła do najbliższego sklepu sieci Carrefour i przekonała się na własne oczy, jak wygląda sprzedaż żywych karpi. Mnie serce się kraje, ale francuska sieć nie widzi w tym nic złego.

W weekend informowaliśmy was o warunkach, w jakich trzymane są żywe karpie sprzedawane w jednym ze sklepów sieci Carrefour. Czytaj więcej: Tragiczne warunki żywych karpi w Carrefour. "One są półmartwe" - mówi ekspertka

- Na przesłanym filmie ryby mogą wyglądać na stłoczone, jednak jest to efekt wywołany tym, że od dołu, dwoma dyfuzorami, pompowane jest do basenu świeże powietrze, co powoduje naturalną reakcję ryb - gromadzenie się bliżej powierzchni wody – tłumaczy Carrefour.

To dość ciekawe, zważywszy, że widać, iż kiedy pracownica "miesza" podbierakiem w basenie, karpi jest bardzo wiele i są one też na dole basenu.

- W czasie, w którym była Pani w naszym sklepie, w basenie znajdowały się ryby, które na chwilę przed nagraniem filmu zostały dostarczone do sklepu. Ryby transportowane są w wodzie o niskiej temperaturze, co ogranicza ich ruchliwość i pozwala lepiej znieść podróż. Po wpuszczeniu ich do basenu potrzebują one czasu, aby się zaaklimatyzować – dodaje Biuro Prasowe Carrefour Polska.