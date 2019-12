Polacy chcą dopłacać do ekologicznych zakupów. Plastik zaczyna nam przeszkadzać

Badania pokazują, że w coraz większej liczbie jesteśmy skłonni zapłacić więcej za produkty, które nie są zapakowane w plastik, albo mają ekologiczny skład. Dla dużych sieci handlowych to okazja, ale też duże wyzwanie.

Jak wynika z danych zebranych przez aplikację "Moja Gazetka", już ok. 40 proc. Polaków do zakupów używa swoich własnych opakowań wielokrotnego użytku przy towarach na wagę.

Ponadto, już prawie wszyscy korzystają ze swoich toreb. Z pośród przebadanych ok. 2,5 tys. osób aż 61 proc. zadeklarowało gotowość dopłacenia do ekologicznie zapakowanych produktów.

Lidl idzie jeszcze dalej i zaczął wprowadzać do sklepów warzywa pozbawione opakowań oznaczone tylko i wyłącznie przy użyciu światła swego rodzaju bio-tatuażem. Dzięki temu będą one oznakowane jako bio, ale nie trzeba będzie do tego specjalnych opakowań, by kasjer mógł je odróżnić.