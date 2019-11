Wielkie otwarcie Carrefour Bio. Sprawdziliśmy, czy żeby być eko, trzeba zarabiać kokosy

Bio, eko, bez glutenu, bez laktozy - te napisy dominują w pierwszym w Polsce sklepie Carrefour Bio. Uświadczysz tam tylko produkty zaliczane do zdrowej żywności. Byłam na wielkim otwarciu sklepu. Czy trzeba być bogatym, żeby tam kupować?

Pierwszy w Polsce Carrefour Bio znajduje się przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Jest to w sumie dziewięćsetny sklep tej sieci w naszym kraju.

Wchodzę do sklepu - jest czysto i estetycznie, a półki zapełnione są asortymentem po brzegi. 80 proc. produktów posiada oznaczenie "bio". Pozostałe 20 proc. zaliczanych jest do tzw. "zdrowej żywności" - moim oczom ukazują się artykuły bez glutenu, laktozy, a także dedykowane weganom i wegetarianom.

Zaczynam od przyjrzenia się produktom spożywczym. Większość z nich znam, bo widuję je w różnych supermarketach na półkach ze zdrową żywnością, więc asortyment mnie nie zaskakuje. Wygląda to tak, jakby wszystkie produkty bio z różnych sklepów zebrać razem i umieścić w jednym miejscu.

Jestem bardzo zaskoczona cenami, bo są podobne do tych, które codziennie widuję w innych supermarketach. Makaron, dania gotowe, słodycze i inne produkty kosztują praktycznie tyle samo, co np. w zwykłym Carrefourze na dziale "bio".

"Carrefour dąży do demokratyzacji bio, czyli zapewnienia konsumentom powszechnego dostępu do produktów ekologicznych w niższych cenach" - czytam w komunikacie prasowym. Oczywiście da się znaleźć produkty, które kosztują dużo - 12 zł za paczkę warzywnych chipsów to lekka przesada, ale jednak większość cen wygląda jak na tego typu asortyment standardowo.