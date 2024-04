Polacy coraz częściej myślą o zmianie pracy. Jeden powód dominuje

Najczęściej podawaną przez pracodawców przyczyną trudności z pozyskaniem pracowników są zbyt wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów. Wskazało na to 48,4 proc. badanych, podczas gdy w zeszłym roku odsetek ten wyniósł 25,3 proc. Problem w braku kandydatów na rynku widziało 30 proc. przedsiębiorców. W ubiegłym roku było ich 74 proc. Przy tym w porównaniu do ubiegłorocznych wyników wzrósł odsetek pracodawców wskazujących na niedopasowanie kompetencji kandydatów do wymagań - z 32,9 do 38,6 proc.