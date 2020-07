Paragon znad morza. Cena dobra, ale zabrakło tego, co zwykle winduje cenę

Pani Marta przekonuje, że "jedzenie smaczne i tanie". Ze swojej strony zauważymy tylko, że gdyby każda z pięciu osób zamówiła rybę z frytkami i surówkami (cena takiego zestawu to 35,5 zł), to zapłaciliby 177 zł – plus jeszcze napoje.

To właśnie ceny ryb najbardziej w ostatnim czasie poszybowały. Jeśli ktoś pamięta z wakacji sprzed lat obrazek, jak to wczesnym rankiem do brzegu dopływają rybacy, którzy prosto z kutra sprzedają świeże ryby – to cóż, jest to już tylko miłe wspomnienie. Od stycznia 2020 r. obowiązuje zakaz połowu dorsza we wschodniej części Bałtyku. Ten drastyczny krok ma pomóc bałtyckiemu dorszowi odrodzić się, bo dotychczasowe ekspansywne rybołówstwo doprowadziło do prawie całkowitego zaniknięcia dorszy.