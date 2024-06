Polacy mówią, ile trzeba zarabiać, by godnie żyć. "10 tys. zł to za mało"

"10 tys. zł to za mało"

Pani Agnieszka, która jest księgową, zarabia 10 tys. zł netto. Jednak uważa, że obecnie taka kwota nie jest dla niej wystarczająca. - Razem z mężem zarabiamy 15 tys. zł. Stać nas na to, żeby zrobić remont w mieszkaniu, wyjechać na weekend czy pójść na koncert. Dwa razy w roku wyjeżdżamy z dziećmi. Nie są to jednak opcje all inclusive za granicą, bo te są dla nas za drogie - opowiada w rozmowie z Onetem.