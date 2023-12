Polacy na rynku pracy przeceniają swoje możliwości

Polacy oceniają się całkiem wysoko

Z danych portalu Pracuj.pl, na które powołuje się dziennika, wynika, że większość Polaków ocenia swoje kompetencje na rynku pracy wysoko. Samodzielność w wykonywaniu zadań, zdolność do nauki nowej wiedzy oraz umiejętności cyfrowe to najczęściej wskazywane atuty. Jednak zgodnie z badaniem, istnieją także obszary do rozwoju.