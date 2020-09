Polacy najwięcej oszczędzają na promocjach chemii gospodarczej i mięsa

– Wyniki są ciekawe, zważywszy na to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy było najmniej art. mięsnych w promocji w porównaniu do innych wymienionych kategorii produktowych. Ilość rabatów na detergenty była praktycznie równa ze zniżkami na słodycze. Następnie plasowały się napoje bezalkoholowe, a dopiero później – wędliny. Jednak chemia gospodarcza i mięso są stosunkowo drogie, a jednocześnie niezbędne w większości gospodarstw domowych. Z tego względu można sądzić, iż oszczędność jest bardziej odczuwalna przez kupujących – komentuje Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland.

Polacy szukają rabatów na mięso

Z kolei Karol Kamiński z Grupy AdRetail wyjaśnia, że z powodu wysokich cen klienci intuicyjnie szukają największych promocji na chemię gospodarczą. Chcą taniej kupić lepsze jakościowo produkty. W przypadku mięsa szukają rabatów głównie po to, żeby nabyć więcej towaru za mniejszą wartość. Art. mięsne przecież stale drożeją. Dziwić może jedynie fakt, że dość nisko w tym zestawieniu są warzywa – 4%. Jednak, według eksperta, w przyszłości wzmocnią swoją pozycję. Polacy chcą jadać zdrowiej. Sklepy będą musiały odpowiednio na to reagować.

Podsumowując, dr Maria Andrzej Faliński ze Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego zwraca uwagę na niski wynik wędlin. To najprawdopodobniej efekt przekonań Polaków na temat ich jakości. Mówi się czasami bezmyślnie, że to "sama chemia". Konkurencja też sprawiła, że wędliny są niedrogie. Podobnie jest z napojami. Z kolei owoce, warzywa i słodycze to produkty uzupełniające zakupy, więc promocje mają tutaj wtórne znaczenie. Ponadto zieleninę w znacznym stopniu kupuje się na targowiskach bez rabatów, oczekując za to gwarancji wysokiej jakości i świeżości.