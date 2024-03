Polacy ocenili miasta. "Tu w ostatnich latach nie da się żyć"

Niektórzy nie są fanami stolicy woj. małopolskiego. "Z całą moją miłością do Krakowa to nie da się tu w ostatnich latach żyć przez prozaiczną sprawę, tj. ceny. Jest drożej niż w Warszawie i niby odbija się to w średniej zarobków, ale nie wiem kto to zarabia, chciałabym zobaczyć dominantę. Więc odpowiadając na pytanie - nie wiem" - przyznaje komentująca.