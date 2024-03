Kraków bije na alarm. Zgubiono niebezpieczne urządzenie

Za produkcję tego produktu odpowiada firma ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział w Opolu, ul. Drobiarska 4, 45-410 Opole, WNI 16610501. Wadliwa partia mięsa zniknęła już ze sklepów, ale GIS apeluje do klientów, aby go nie spożywali, ponieważ może to prowadzić do zatrucia pokarmowego.