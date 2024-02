Polacy pokochali ten sklep. Lidl i Aldi mają groźnego rywala

Action wyprzedza tradycyjne dyskonty

Lidl wygenerował ok. 14 proc. swojej sprzedaży dzięki artykułom nieżywnościowym w okresie pandemii, w kolejnych latach ich udział zmniejszył się jednak do niecałych 10 proc. Spadek sprzedaży odnotowała także sieć Aldi. Nie zarabia już 25 proc. na produktach non food, ale znacznie mniej, bo poniżej 20 proc - informuje serwis.