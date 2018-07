Polacy unikają przechodzenia na emeryturę w czerwcu. Nie opłaca się

Aż o połowę mniej Polaków złożyło wnioski o przejście na emeryturę w czerwcu niż w maju. Coraz więcej osób wie, że przejście na emeryturę właśnie w tym miesiącu jest bardzo niekorzystne finansowo.

O tym, że był to tylko chwilowy spadek, mogą świadczyć dane z kolejnego miesiąca. Tylko do 20 lipca do ZUS wpłynęło aż 30 tys. wniosków.

Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu , wówczas do obliczenia emerytury ZUS zastosuje wskaźnik rocznej waloryzacji składek. Wynosi on zwykle 1-2 proc. Natomiast w pozostałych miesiącach stosuje się wskaźnik kwartalny. A ten wynosi nawet 12 proc. i więcej.

Nic za to nie wskazuje na to, by Polacy zaczęli brać sobie do serca rady rządu i zwlekać z przejściem na emeryturę.