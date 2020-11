Polacy w sklepach nie chcą używać rękawiczek. Eksperci biją na alarm: Edukujmy społeczeństwo

Z badania postaw konsumenckich wynika, że we wrześniu i w październiku br. blisko 90% Polaków nie nosiło rękawiczek ochronnych podczas zakupów spożywczych. Prawie połowa z tych osób nie bała się zakażenia koronawirusem. Z kolei badani, którzy stosowali takie zabezpieczenie, głównie robili to z obawy przed zachorowaniem. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na to, że obecnie klienci rzadko używają środków dezynfekujących przed dokonaniem zakupów lub po ich zakończeniu. I dodają, że w przestrzeni publicznej brakuje odpowiedniej edukacji w tym zakresie.

BADANIE: Polacy mają wyraźny opór przed stosowaniem rękawiczek ochronnych podczas zakupów