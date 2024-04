Policjant ma zarabiać tyle co żołnierz. Znamy stawki

Policja chce zachęcić do służby

Proponowane zmiany w rozporządzeniu mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby w policji. Wynika to z ogromnych braków kadrowych w tej formacji. Jak pisaliśmy w WP Finanse, obecnie w polskiej policji brakuje około 16 tys. funkcjonariuszy, co oznacza, że niemal co ósmy etat w policji to wakat.