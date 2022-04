Nie chcą gazu z Rosji. Dania zwiększa krajowe wydobycie

Co może zrobić mieszkaniec

Z kolei w Belgii władze podpowiadają ludziom, jak ograniczyć zużycie rosyjskiego gazu i tym samym zmniejszyć wpływy do budżetu Rosji. Belgijski rząd zaleca obniżenie temperatury w domu o jeden stopień. Ma to przynieść 240 euro oszczędności rocznie. Namawia też, aby częściej korzystać z roweru niż samochodu, a na autostradzie ograniczyć prędkość do 100 km/h. Ze względu na to, że kuchenka mikrofalowa zużywa cztery razy mniej energii niż kuchenka indukcyjna czy gazowa, autorzy akcji zalecają, aby częściej z niej korzystać.