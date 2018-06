Polski piekarz rusza na podbój Nowego Jorku. Chce mieć 50 lokali

Sieć Just Baked! Tomasza Nowakowskiego wynajęła właśnie dwa prestiżowe lokale na Mahnattanie. To dopiero początek, bo firma Polaka chce mieć w największym mieście USA ponad 50 piekarni.

Jedna z nowych polskich pierkarni zostanie otwarta w prestiżowej dzielnicy Tribeca, druga - przy Westfield World Trade Center. To największe centrum handlowe na Manhattanie. Dwa lokale Just Baked! to dopiero początek. W planach jest ich nawet 50 - inofrmuje serwis The Real Deal..