Polski schabowy? Raczej niemiecki lub duński. Krajowa wieprzowina to przeszłość

Trudno wyobrazić sobie bardziej polską potrawę niż kotlet schabowy. W rzeczywistości mięso, z którego powstaje, na ogół pochodzi z Niemiec, Hiszpanii lub Holandii. – To, co najlepsze eksportujemy – wyjaśnia money.pl Michał Kołodziejczak z AGROUnii.

W sieciach handlowych coraz rzadziej można trafić na polską wieprzowinę. W niektórych sklepach nie ma jej wcale. Zdaniem ekspertów, na krajowym rynku co najmniej połowa wieprzowiny pochodzi z zagranicy. A i tak są to bardzo ostrożne szacunki.

Drugi powód to import. W ubiegłym roku do Polski przywieziono 763 tys. ton mięsa wieprzowego (o 6,5 proc. więcej niż przed rokiem) oraz ponad 8 mln sztuk żywych świń (wzrost w ciągu roku o 17 proc.). Na polskie stoły trafia wieprzowina z Niemiec czy Hiszpanii.

Z kolei krajowe mięso trafia do Włoch, Czech czy na Słowację. Popularnym kierunkiem są Stany Zjednoczone. W ubiegłym roku za ocean wyeksportowaliśmy ok. 60 tys. ton mięsa wieprzowego z Polski.

Jeszcze cztery lata temu liczba stad trzody chlewnej w Polsce wynosiła 244 tys. Dziś to 154 tys. (dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Pogłowie trzody nie zmieniło się i nadal wynosi ok. 11 mln sztuk. Średnia liczba świń przypadających na jedno gospodarstwo to 71. Dla porównania u hodowcy z Danii to 3 tys. sztuk, a z Niemiec – 1 tys. sztuk.