"Polskie Malediwy" skradły serca Brytyjczyków. Szykuje się najazd turystów

Woda przejrzysta jak na Malediwach

W ubiegłym tygodniu na łamach brytyjskiego tabloidu "The Sun" pojawił się artykuł na temat Parku Gródek w Jaworznie niedaleko Katowic. Autor zachwala to miejsce, zwracając uwagę na przejrzystą wodę w Wydrze, w której bez trudu można dostrzec ryby. Pagody na drewnianej kładce porównuje do konstrukcji na Malediwach.