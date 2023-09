Pomysł zniesienia zakazu handlu. "Temu panu już dziękujemy"

Według przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" ewentualny dodatek do pensji za pracę w niedzielę nie jest rozwiązaniem, gdyż pracodawcy po jego wypłaceniu zabieraliby premię bądź inne składniki wynagrodzenia. Przez co, jak zauważa, pracownicy wyszliby "na zero".