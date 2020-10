Ponad 15 tys. bezrobotnych skorzystało z dotacji. Trzeba zrobić jedną rzecz

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to dotacja, która ma wspomóc osoby bezrobotne. Resort rodziny pracy i polityki społecznej zaplanował na cel aktywizacji zawodowej bezrobotnych kwotę 2 mld złotych - jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Środki te mają trafić przede wszystkim do osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotni. Jeżeli nie mają oni żadnego zatrudnienia ani nie wykonują żadnej inne pracy zarobkowej, mogą otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Co istotne jednak o środki z tego tytułu nie przysługują wszystkim. Starać się o nie mogą te osoby, które w ciągu ostatniego roku nie odmówiły bez powodu podjęcia proponowanego przez urząd pracy zatrudnienia.

Maksymalne wsparcie na start wynosi dokładnie 31 191,48 złotych. Nie oznacza to jednak, że chętny otrzyma całą pulę. Urzędy mogą zmniejszyć wypłacane środki pojedynczej osobie po to, by wsparciem objąć jak największą liczbę chętnych.