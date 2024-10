Ponad 16 mld zł zaległości. Cierpią na tym dzieci

Problemy z Funduszem Alimentacyjnym

Wsparciem dla rodzin pozbawionych należnych im alimentów miały być środki wypłacane z budżetu państwa w ramach Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie wynoszą one 500 zł na dziecko, jednak aby je otrzymać, trzeba spełniać rygorystyczne warunki. Od 1 października próg dochodowy uprawniający do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 1209,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że zarabiający najniższą krajową (około 3 261,53 zł netto) rodzic jednego dziecka nie otrzyma wsparcia. Aż 85 proc. rodziców samodzielnie utrzymujących dzieci uważa, że w przypadku Funduszu Alimentacyjnego nie powinno być progu dochodowego, a ponad 10 proc. wskazuje, że powinien on być powiązany z płacą minimalną.