Ponad miliard złotych trafił do rodzin. Ostatnie trzy miesiące na złożenie wniosku

Jeszcze trzy miesiące na złożenie wniosku

Uprawnionych do 300+ jest około 4,4 mln dzieci, a to oznacza, że jeszcze około 200 tysięcy dzieci czeka, aż ich opiekunowie złożą wniosek. Jest to konieczne, by dostać pieniądze. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych, system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia.