Popularna mąka i miód na liście GIS. Tych produktów nie wolno spożywać

Sieć Aldi prosi o niezwłoczny zwrot produktu z partii objętych komunikatem do sklepów. "Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu. Produkt można zwracać do 03.03.2025 (włącznie) do sklepów ALDI" – informuje sieć.