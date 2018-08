Posłowie emeryci biorą ponad 2 tys. zł dodatku. To kolejny z parlamentarnych przywilejów

Co roku mogą ubiegać się o zapomogę w wysokości 2,2 tys. zł. Byli posłowie mają taką możliwość i chętnie to robią. W tym roku to już ponad 100 dofinansowań.

Były poseł SLD Janusz Malinowski uważa, że znaczna część byłych posłów "cierpi biedę" (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

Kancelaria Sejmu przedstawiła dziennikarzom "Super Expressu" kwoty przyznanych dofinansowań. Marszałek Marek Kuchciński tylko w 2018 r wydał już 107 zapomóg na kwotę 351 tys. zł.

W ubiegłym roku były to 144 zapomogi na kwotę 424,5 tys. zł. Rok wcześniej 160 dofinansowań na łącznie 411 tys. zł.

"Super Express" zwraca uwagę, że wśród wielu posłów, którzy korzystają z dodatku, wielu to emeryci. Gazeta podkreśla przy tym sytuację osób starszych w naszym kraju. Na granicy ubóstwa żyje 300 tys. osób, a wiele z nich nie może liczyć na doraźną pomoc państwa.

Dziennik przytacza też słowa sekretarza SLD i byłego posła tej partii Janusza Malinowskiego, który przyznaje, że znaczna część byłych posłów "cierpi biedę". Polityk żali się, że wielu byłym posłom nie wiedzie się najlepiej, ponieważ staż parlamentarny liczy się "jedynie" jak zwykły staż pracy i to w przypadku etatowych posłów.