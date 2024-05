Poszedł do biura w Święto Pracy. Burza w komentarzach

Prezeska Kuboty końcu ery "zapier...lu"

O tym, jakie jest podejście do pracy mówiła w jednym z najnowszych odcinków programu "Biznes Klasa" Alina Sztoch, prezeska marki Kubota (firmy produkującej m.in. klapki). Podzieliła się swoją opinią na temat zmian, które zaszły na polskim rynku pracy, gdy wkroczyło na niego tzw. generacja Z. Są to osoby urodzone mniej więcej na przełomie XX i XXI wieku, które często to uważane za roszczenie.