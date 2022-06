Potężne straty na polach. Rolnicy apelują: ogłoście stan klęski żywiołowej

- Nie ma czasu na wystąpienia i debaty sejmowe. Każdy poseł ma otwartą ścieżkę do ministerstw i może zgłosić się z inicjatywą do ministra lub premiera. Jeśli mamy przedstawicieli w Warszawie, to jest to forma prośby, żeby teraz pomogli lubuskiemu rolnictwu - powiedział w czwartek w rozmowie z Radiem ZET prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec.