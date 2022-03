"Potrzebny jest interwencjonizm". Były minister zabiera głos ws. produkcji żywności

Państwo powinno zareagować

Jest to ważne, bo nie wiadomo, jakie będą w tym roku warunki pogodowe, czy Polskę znowu nie dotkną jakieś klęski. "Jest potrzebna bieżąca analiza stanu zapasów i szybkiego reagowania, by one nie spadały. Uważamy, że produkcja żywności jest szczególnym działem gospodarki, w sytuacji kryzysowej wymaga szczególnego wsparcia" - przekonywał.