Praca. W kwietniu firmy dały o prawie 25 proc. ogłoszeń o wakatach mniej niż rok temu

Nie ma ofert pracy w turystyce, gastronomii, branży transportowej, pracodawcy w innych sektorach też bardzo ostrożnie myślą o nowych rekrutacjach. W rezultacie w kwietniu na rynku było o blisko 25 proc. ofert pracy mniej niż rok temu.

- Pracodawcy opublikowali w tym miesiącu około 36,6 tys. nowych ofert pracy. To spadek już o 24,4 proc. rok do roku. Statystycznie więc już co czwarty pracodawca ogranicza swoje plany zatrudnieniowe. Kwiecień może przynieść więc już dość wyraźny wzrost bezrobocia" - czytamy w raporcie Grant Thornton "Rynek pracy w czasie COVID-19 - maj 2020".

Jeśli szukać pracy, to w sklepach spożywczych, firmach kurierskich, magazynach sklepowych. Tam praca nierzadko czeka na pracownika.

Choć pogorszenie sytuacji na rynku pracy w kwietniu jest oczywiste, należy mieć świadomość, że ofert pracy nadal jest wiele. Według obliczeń Grant Thornton, łącznie na portalach pracuj.pl oraz olx.pl w kwietniu 2020 roku codziennie pojawiało się średnio 3,76 tys. nowych ofert pracy. Średnia dzienna z kwietnia była niemal taka sama, jak z marca 2020 roku (spadek o 100 ofert dziennie).

- Oznacza to, że pomimo kryzysu, przedsiębiorcy w Polsce nadal chętnie zatrudniają. Co prawda, branża turystyczna, transportowa i gastronomiczna, które normalnie w kwietniu zaczynają mocno rekrutować na sezon wiosenno-letni, pozostają w uśpieniu, a więc znacząco zaniżają liczbę nowych ofert pracy. Jednak niektóre inne branże z powodu pandemii zostały wręcz zmuszone do zwiększenia zatrudnienia - wiele publikowanych codziennie ofert dotyczy poszukiwania rąk do pracy w sklepach spożywczych, firmach kurierskich, czy w magazynach sklepowych - czytamy dalej.

Dodatki do wynagrodzeń są znacząco ograniczane przez zatrudniających. W kwietniu 2020 roku pracodawcy w jednym ogłoszeniu oferowali kandydatom średnio 4,9 różnego rodzaju benefitów i zachęt (np. kart sportowych czy abonamentów medycznych), tj. o 1 punkt mniej niż w ofertach w kwietniu rok temu (5,9). Jest to również o jedno udogodnienie mniej niż w ofertach sprzed miesiąca, podano także.

Badanie wykazało, że ponad połowa ofert pracy w kwietniu 2020 roku była skierowana do pracowników fizycznych. Rok temu stanowiły one 28 proc. Odsetek ofert pracy umysłowej spadł natomiast do 47 proc. z 72 proc.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.